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  3. 04 Mart 2018 17:42

Bartın'dan o MHP'ye 400 kişi katıldı

Bartın'da 400 kişi törenle MHP'ye katıldı.

Bartın'dan o MHP'ye 400 kişi katıldı
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Bartın'da düzenlenen törenle MHP'ye katılan 400 kişiye rozetleri takıldı.

Bartın Belediyesi'nin sosyal tesislerinde düzenlenen törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelikkatıldı. Törenle partiye katılan 400 kişiye rozetleri takıldı. Sadir Durmaz yaptığı konuşmada, "Milliyetçilik, vatanımızı emperyalizmden kurtaran misyonun adıdır, cumhuriyetimizi kuran şuurun adıdır. Dün kimsenin biz milliyetçiyiz diyemediği zaman biz milliyetçiydik ve vardık, bugün herkesin milliyetçi olduğunu iddia ettiği günde de çok şükür varız. Milliyetçi hareket ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin ayakta kalan son burcudur" dedi.

 
 

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