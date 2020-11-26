Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık korona virüsten hayatını kaybetti

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İstanbul Büyükçekmece Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, koronavirüs tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti.
Acı haberi Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Başsağlığı diliyorum
Vefat haberi üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yazdı. Bakan Gül mesajında, "Vefat haberini teessürle öğrendiğim Büyükçekmece Başsavcı Vekilimiz Zülkarneyn Kısık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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