Batan geminin kayıp mürettebatı için dalgıçlar harekete geçti

Balıkesir'den yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanan ve İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü geminin kayıp 5 mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Marmara Adasından yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde geminin enkazına dalış yaparak 5 kayıp mürettebatı arama çalışması gerçekleştirdi.

DALGIÇLAR ARAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ise geminin enkazına yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan midye çiftliğine 2 dalgıç dalış gerçekleştirdi. Üst kısmından dubalarla bağlı olan ve 20 metre derinliğe kadar inen halatlarla dolu midye çiftliği, herhangi bir cansız bedenin takılma ihtimaline karşı dalgıçlarla kontrol ediliyor.