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  3. 06 Mayıs 2017 19:05

Batan Rus gemisinin mühimmatları kıyıya vurdu!

Sakarya’nın Kaynarca İlçesi sahiline geçen hafta batan Rus savaş gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar vurdu. 2 sandık içerisinde bulunan havan mühimmatına el konuldu.

Batan Rus gemisinin mühimmatları kıyıya vurdu!
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Gece saatlerinde, Kaynarca Karaboğaz sahilinde balık tutan vatandaşlar kıyıya mühimmat sandığı vurduğunu ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri kıyıya vuran 2 adet sandıkta incelemede bulundu. Bir sandıkta 7 adet havan mühimmatı, diğer sandıkta ise 15 santimetre uzunluğunda 10 santim çapında iki adet silindirik mühimmat kutusu olduğu belirlenen cisimler bulundu.

Üzerlerinde Kiril alfabesi ile yazılan yazıların bulunduğu kutular cumhuriyet savcısının talimatı üzerine bomba uzmanları tarafından incelenmek üzere karakola götürüldü. Kıyıya vuran mühimmatların geçen hafta İstanbul Kilyos açıklarında kuru yük gemisiyle çarpışarak batan Rus donanmasına ait Liman adlı istihbarat gemisine ait olduğu tahmin edildi.

Bu arada, Karasu ilçesinde ise belediye, Sakarya Nehri ağzında veya açık denizde yabancı cisim görülmesi durumunda jandarmaya bildirilmesi yönünde anonslar yaptı.

DHA

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