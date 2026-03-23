  Bayram boyunca köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı belli oldu

Bayram boyunca köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 Ramazan Bayramı’nın ulaşım röntgenini çekti! 19-22 Mart tarihleri arasında otoyol ve köprülerden tam 12,3 milyon araç geçerken, YHT hatlarında tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı. İstanbul Havalimanı 873 bin yolcuyla zirveyi bırakmazken, Marmaray 1,7 milyon kişiyle iki yakayı birbirine bağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 2026 yılı Ramazan Bayramı döneminde kara yolu, demir yolu ve hava yolunda gerçekleşen trafik verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "19-22 Mart tarihleri arasında milyonlarca vatandaşımız hava, kara ve demir yolu ulaşım modlarını kullandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart arasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinin Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda ücretsiz olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığına dikkat çeken Uraloğlu, 18-22 Mart döneminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1 milyon 156 bin 520, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 932 bin 212 aracın geçiş yaptığını bildirdi. Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki 2 boğaz köprümüz, 5 gün boyunca toplam 2 milyon 88 bin 732 araca hizmet verdi. Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 7 milyon 846 bin 97, yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki otoyollardan ise 4 milyon 491 bin 951araç geçiş yaptı. Böylece 5 günlük süreçte otoyol ve köprülerimizden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti."

'OTOBÜSLER 1 MİLYON 632 BİN 831 YOLCU TAŞIDI'

Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart arasında şehirler arası otobüs firmalarının 44 bin 733 adet seferde 1 milyon 632 bin 831 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

İstanbul’da, başta Marmaray olmak üzere Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında 19-22 Mart arasında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "İstanbul’un iki yakasını demir yolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray 1 milyon 790 bin 733 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı’nı 44 bin 898, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nı da 114 bin 371 vatandaşımız kullandı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara’da şehrin merkezinden geçen Başkentray’ın yolcu verilerini de değerlendirdi. Uraloğlu, "YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile söz konusu dönemde 249 bin 880 yolcuya hizmet verdik" açıklamasında bulundu.

DEMİR YOLU İLE 2,4 MİLYON YOLU TAŞINDI

Uraloğlu, 19-22 Mart arasında söz konusu kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 199 bin 882 kişinin kullandığını bildirdi.

YHT’ler ile 150 bin 989 vatandaşın seyahat ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "14 Haziran 2024 tarihinde günlük taşınan YHT yolcu sayısı rekoru olan 39 bin 934’ten sonra bayramın son günü 41 bin 449 yolcuya hizmet vererek yeni bir günlük yolcu sayısı rekoru kırdık. Ana hat ve bölgesel trenlerle de 138 bin 314 kişiye hizmet sunduk" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Söz konusu tarihlerde, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 489 bin 185 kişi kullandı" dedi.

'HAVALİMANLARI 2,5 MİLYON YOLCUYU AĞIRLADI'

Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart arasında Türkiye genelindeki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısının 2 milyon 530 bin 758 olduğunu belirterek bu dönemde toplam 16 bin 851 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı’nda 873 bin 851 yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı’mızda 162 bin 514, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’mızda 135 bin 982, Sabiha Gökçen Havalimanı’mızda 541 bin 760, Antalya Havalimanı’mızda ise 161 bin 405 yolcumuzu ağırladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Muğla Dalaman ve Muğla Milas-Bodrum havalimanlarında da 22 Mart günü 2026 yılının en yüksek rakamlarına ulaşıldığını kaydetti. Uraloğlu, "19-22 Mart tarihlerinde Muğla Milas-Bodrum Havalimanımız 19 bin 290 yolcuya hizmet verdi, 22 Mart günü 5 bin 946 yolcu sayısıyla 2026’nın en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Muğla Dalaman Havalimanımız da 4 günlük süreçte 17 bin 212 yolcuya hizmet verirken yine bayramın son günü 5 bin 841 yolcu sayısıyla bu yılın en yüksek rakamına ulaştı" dedi. (

