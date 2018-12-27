Trabzon'da tüpçü dükkanında patlama: 2 yaralı
Trabzon'da tüpçü dükkanında patlama: 2 yaralı
Yılbaşı için hazırlanmış... Toprağa gömülü olarak bulundu !
Yılbaşı için hazırlanmış... Toprağa gömülü olarak bulundu !
Havalimanının yeni taşınma tarihi belli oldu !
Havalimanının yeni taşınma tarihi belli oldu !
Dizilerin fragmanları neden yayınlanmıyor ? İşte nedeni...
Dizilerin fragmanları neden yayınlanmıyor ? İşte nedeni...
Açıklamalar peş peşe geldi; İşte okullarda kar tatili ilan edilen illerimiz
Açıklamalar peş peşe geldi; İşte okullarda kar tatili ilan edilen illerimiz
Erzincan'da korkutan deprem ! Sallandı...
Erzincan'da korkutan deprem ! Sallandı...
Fatih Portakal RTÜK'ün cezasına böyle yanıt verdi
Fatih Portakal RTÜK'ün cezasına böyle yanıt verdi
Acun Ilıcalı açıkladı ! MasterChef yarışmacısı Survivor'da !
Acun Ilıcalı açıkladı ! MasterChef yarışmacısı Survivor'da !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Aralık 2018 23:28

Bebeğini öldüren cani anneyle ilgili yeni gelişme

Çorlu'da dünyaya getirdiği bebeği öldüren ve valizde saklayan cani anne cezaevine gönderildi.

Bebeğini öldüren cani anneyle ilgili yeni gelişme
A+ A-

Çorlu’da evinde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü ve iki gün boyunca valizde sakladığı öne sürülen 19 yaşındaki anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu’da ailesiyle yaşayan R.U. (19) adlı genç kız, evinde ailesinden habersiz erkek çocuk dünyaya getirmiş, doğumdan sonra ağlayan bebeğin ağzını kapatarak ölümüne neden olmuştu. Bebeği iki gün boyunca evde bir valizin içerisinde saklayan R.U. önceki gece Çorlu Devlet Hastanesine giderek ölü bebek dünyaya getirdiğini söylemiş, ancak doktorların durumdan şüphelenerek polise haber vermesi ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde R.U.’nun evinde arama yapılmış, arama sırasında R.U. olayı itiraf ederek bebeğini öldürdüğünü kabul etmişti. Erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kaldığını belirten genç kızın ifadesinin ardından hem R.U. hem de Ö.Ö. polis tarafından gözaltına alınmıştı. 

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.Ö. ise serbest bırakıldı. 

İHA

cezaevi , bebek , çorlu , anne
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM