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Bebek katili Öcalan'ın İmralı tutanakları bakın nereden çıktı

Bebek katili Öcalan'ın İmralı tutanakları bakın nereden çıktı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı'daki Öcalan'ın konuşma tutanakları bakın nereden çıktı.

Ankara Başsavcılığı, FETÖ'nün, adliyeler, yüksek yargı ve cezaevlerindeki personellerle ilgili mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmayı tamamlayarak 71 kişi hakkında “örgüt yöneticiliği” suçundan iddianame hazırladı. Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre iddianamede, terörist başı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde yaptığı görüşmelere ilişkin tutanakların terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e gönderildiği belirlendi.

İddianamede, yargıda çalışacak örgüt mensuplarının, mahrem imamlar tarafından seçildiği, adliyeler ve yüksek yargı kurumlarından kod isimlerle bahsedildiği anlatıldı. Yargıtay'a ‘Yavuz', Danıştay'a ‘Davut' ve HSK'ya da ‘Hasan' kod isimleri verildi.

 

Sözcü

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