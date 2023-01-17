Bedelli askerlik yapacaklara müjde! Kontenjan yükseltildi

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasına kısa bir süre kala kontenjanlarda değişikliğe gidildi. HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, bedelli askerlik kontenjanının 120 - 140 bin arasından 225 bine yükseltildiğini yazdı.

2023 yılının ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri 18 Ocak'ta açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Bedelli askerlikte kontenjan yükseltildi



Bedelli askerlik yerleri için geri sayım başlarken asker adaylarının kafasını kurcalayan kontenjan konusuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, bedelli askerlik kontenjanının revize edildiğini kaleme aldı.

"Bu yıl bedelli askerlik için 120-140 bin arası kontenjan ayrılmıştı. Başvuruların bu rakamı bir hayli aştığını ve bazı gençlerin kuraya kalacaklarını daha önce duyurmuştum. Bu yıl için bedelli askerliğe tam 225 bin genç müracaat etti. Bu durumda 100 bine yakın genç kuraya kalacaktı" diyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Yarın bedelli müracaatlarının sonucu açıklanacak. Açıklanmadan müjdeyi ben vermiş olayım… Bu yıl, bütün şartlar zorlanarak başvuranların tamamı 28 günlük temel eğitime alınacaklar. Yani parasını yatıran ve gerekli şartları taşıyan 225 bin gencimiz bedelliden yararlanabilecek.

"Başvuranların tamamına bedelli askerlik imkânı tanınacak"

Milli Savunma Bakanlığı, gençlerin mağdur olmaması için çok hassas ve titiz bir çalışma yürüttü. Temel askerlik eğitimi veren er eğitim birliklerinin sayısı ve kıtaya teslim olma periyotları artırıldı. Bu yılın bir benzeri çalışma önümüzdeki yıl da yapılacak. Başvuranların tamamına bedelli askerlik imkânı tanınacak. Müracaatını yapıp parasını yatırmış olanlar, önümüzdeki yılın değil, bir önceki yılın ücretleri üzerinden askere alınacak. Yıl sonuna kadar müracaatını yapıp kanun gereği iki ay içinde parasını yatıramayanlar ise yeni ücrete ve şartlara tabi olacaklar."

Bülent Aydemir'in yazısı için...