ABD vize başvurularında yeni dönem

ABD vizesi başvurularında sistem baştan aşağı değişti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamayla yeni sistemin ayrıntıları da belli oldu.

ABD vizesi almak isteyenler için başvuru sürecinde önemli bir değişiklik yapıldı. 30 Mayıs cuma gününden itibaren, vize başvuruları artık yeni bir dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruda, 30 mayıs 2025 itibarıyla ustraveldocs.com adresli yeni vize randevu platformuna geçildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz. Bu platform şunlara daha iyi erişim sağlayacak: Vize başvuru bilgileri, randevu planlama ve değişiklikler, ücret ödemeleri, belge teslim hizmetleri."

Büyükelçilik, yeni sisteme ilişkin uyarılarda da bulundu:

"Yeni sistem kaydı olanlar: Vize görüşmenizden en az 2 gün önce ustraveldocs.com adresinden bir profil oluşturun.

Eski sistem kullanıcıları: Daha önce ais.usvisa-info.com kullandıysanız, yeni platformdaki eski kullanıcı talimatlarını takip edin.

30 Mayıs ve sonrası için randevusu olanlar: Önceden ödeme yapmış ve randevu almış olanlar dahil, tüm başvuru sahiplerinin yeni platforma kaydolması gerekmektedir."

Yeni sistem sayesinde başvuru sürecinin daha erişilebilir ve organize hale gelmesi hedefleniyor.