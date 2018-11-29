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  3. 29 Kasım 2018 14:47

Belediyeden ''Atatürk Heykeli'' açıklaması

Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin heykelinin hoş olmayan biçimde yer aldığı ve sosyal medyada tepkilere neden olan fotoğraf ile ilgili Bayburt Belediyesi’nce bir açıklama yapıldı.

Belediyeden ''Atatürk Heykeli'' açıklaması
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Otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi, çalışmalar dolayısıyla alandan alınan Atatürk heykelinin muhafaza edilmek üzere kaldırıldığı, proje tamalandığında Atatürk heykelinin en güzel şekliyle alanda yeniden yer alacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Bayburt Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur” denildi.
Bayburt Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle: “Belediyemiz tarafından Bayburt’umuza hem otopark hemde bir Saray Bahçesi projesi yapılmaktadır. Proje çalışmaları esnasında kaidesinden alınan Atatürk heykeli brandayla koruma altına alınmış ancak olumsuz hava şartları neticesinde heykelin brandası zarar görmüş olup yenisiyle değiştirilmiştir. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli Bayburt’a kazandıracağımız Saray Bahçesi’nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır. Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”




İHA

heykel , atatürk
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