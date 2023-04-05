Benzine rekor zam!

Araç sahipleri yeni güne değil adeta bir kabusa başladı. Gece yarısı itibariyle geçerli olan 1 TL 11 kuruşluk zamla birlikte ortalama bir aracın deposu artık 50 TL daha pahalıya doluyor. "Ben sadece 50 TL'lik alıyorum" diyenler bakalım buna ne diyecek ? İşte zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları...

OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ham petrol üretimini azaltma kararı aldığını açıklamasıyla birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam dalgası başladı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, dünya petrol piyasasındaki istikrarı sağlamak amacıyla aldığı kararları sürdürüyor. 5 Ekim 2022'de alınan karar gereği yıl sonuna kadar günlük 2 milyon varil kesinti yapılmasına ek olarak, mayıs ayından itibaren günlük yaklaşık 1,6 milyon varil gönüllü kesinti yapılacağını teyit etmişti. Bu kararlar, petrol fiyatlarının düşmesini engelleyerek sektörde istikrarı sağlamayı hedefliyor.

Bu karar doğrultusunda, ilk olarak benzinin litre fiyatına bugün itibariyle ( 05 Nisan Çarşamba ) itibariyle 1 TL 11 Kuruş zam geldi. Zam sonrası benzin fiyatları yeniden zirveye oturdu.

Oysa yeni hafta LPG'ye gelen 2 TL 4 Kuruşluk indirimle başlamıştı. Ancak görülen o ki OPEC'in aldığı bu karar sonrasında akaryakıt fiyatlarında zamlar yağmur gibi yağmaya devam edecek.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

4 NİSAN SALI İTİBARİYLE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI