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  3. 08 Ocak 2019 13:10

Beştepe önünde TGB’lilere gözaltı

Cumhurbaşkanlığı önünde ABD'li heyeti protesto eden TGB'liler gözaltına alındı.

Beştepe önünde TGB’lilere gözaltı
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Türkiye’yi ziyaret ABD heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bulunduğu Beştepe’de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından protesto edildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford’tan oluşan heyeti protesto eden TGB’liler, “Bolton- Jeffrey- Dunford PKK’yı kurtaramaz” yazılı pankart açtılar. Polis TGB’lilere müdahale etti ve 7 TGB üyesi gözaltına alındı.

ABD'li heyet, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapacağını duyurmasının ardından, Suriye'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

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