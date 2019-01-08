Beştepe önünde TGB’lilere gözaltı

Türkiye’yi ziyaret ABD heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bulunduğu Beştepe’de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından protesto edildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford’tan oluşan heyeti protesto eden TGB’liler, “Bolton- Jeffrey- Dunford PKK’yı kurtaramaz” yazılı pankart açtılar. Polis TGB’lilere müdahale etti ve 7 TGB üyesi gözaltına alındı.

ABD'li heyet, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapacağını duyurmasının ardından, Suriye'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.