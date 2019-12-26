Bilecik Belediyesi'nin Kanal İstanbul esprisi olay oldu

Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalar sürerken, sosyal medyadaki esprili paylaşımlara Bilecik Belediyesi de katıldı. Belediyenin twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye haritasında kara parçası olarak sadece Bilecek yer alırken “Fen işlerimiz çalışıyor. Kanal Bilecek projemiz hazır!” mesajı yer aldı. Aynı hesaptan yapılan bir başka paylaşımda da Türkiye’nin çok sayıda kanalla bölündüğünü gösteren haritada Bilecik’in kıyısı olmayan bir kara parçası olarak kalmasıyla ilgili espri yapılmıştı: “Şaka olsun diye memleketin her yerine deniz getirmişler. Orada bile kıyımız yok!”

31 Mart mahalli idareler seçiminde Bilecik’te belediye başkanlığını CHP adayı Semih Şahin kazanmıştı. Bilecik önceki üç dönemde ise AK Partili başkanlar tarafından yönetilmişti.