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  3. 26 Aralık 2019 16:49

Bilecik Belediyesi'nin Kanal İstanbul esprisi olay oldu

Bilecek Belediyesi'nin twitter hesabından Kanal İstanbul ile ilgili esprili bir paylaşım yapıldı. Türkiye'nin Bilecik hariç her yerinin deniz olarak göründüğü haritanın yer aldığı paylaşımda, "Fen İşlerimiz çalışıyor. Kanal Bilecik projemiz hazır" ifadeleri kullanıldı.

Bilecik Belediyesi'nin Kanal İstanbul esprisi olay oldu
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Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalar sürerken, sosyal medyadaki esprili paylaşımlara Bilecik Belediyesi de katıldı. Belediyenin twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye haritasında kara parçası olarak sadece Bilecek yer alırken “Fen işlerimiz çalışıyor. Kanal Bilecek projemiz hazır!” mesajı yer aldı. Aynı hesaptan yapılan bir başka paylaşımda da Türkiye’nin çok sayıda kanalla bölündüğünü gösteren haritada Bilecik’in kıyısı olmayan bir kara parçası olarak kalmasıyla ilgili espri yapılmıştı: “Şaka olsun diye memleketin her yerine deniz getirmişler. Orada bile kıyımız yok!”

31 Mart mahalli idareler seçiminde Bilecik’te belediye başkanlığını CHP adayı Semih Şahin kazanmıştı. Bilecik önceki üç dönemde ise AK Partili başkanlar tarafından yönetilmişti.

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