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Bin 44 yeni hakim ve savcı atandı

Bin 44 yeni hakim ve savcı atandı
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Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 1044 yeni hakim ve savcı atandı.

Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, 20 Mayıs 2024 tarihinde yapılan kura sonuçlarına göre yeni atamaya ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre; 973’ü adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı, 71’i idari yargı hakimi olmak üzere toplam 1044 yeni hakim ve savcı atandı.

Etiketler hakim ve savcılar kurulu hsk hakim savcı atama
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