Binali Yıldırım ''caps''ine soruşturma

AK Partili Binali Yıldırım ile ilgili sosyal medyada "caps" olarak adlandırılan paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Partili Binali Yıldırım’ın, bir ilkokul ziyaretinde tahtaya yazdığı yazının imla hataları gündem olmuş, “ğ” harfi kullanıma atfen sosyal medyada yapılan “Hoçça ğalın ben gidiyom” capsleri de paylaşım rekorları kırmıştı.

O capsi uçak bileti ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencisi Elif Y.'ye soruşturma açıldı.

İzmir’de yaşayan üniversite öğrencisi Elif Y.’ya sosyal medya paylaşımları nedeniyle TCK’nin 301 ve 216’ıncı maddeleri olan “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurum ve organlarını alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” iddiasıyla soruşturma açıldı. Elif Y., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

“HOÇÇA ĞALIN BEN GİDİYOM” İFADESİ DE SORUŞTURMA KONUSU

Gazete Duvar’dan Cihan Başakoğlu’nun haberine göre; soruşturma dosyasında, Elif Y.’nın birçok paylaşımı “suç unsuru” olarak nitelendirilirken, bu paylaşımlardan bir tanesi ise dikkat çekti.

2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Erzincan’da bir ilkokula yaptığı ziyarette tahtaya “2016-2017 egitim ögretim yılı hayırlı olsun” yazmış, Yıldırım’ın yazısı imla hataları nedeniyle gündem olmuştu. Yine Yıldırım’ın “ğ” kullanıma atfen sosyal medyada yapılan “Hoçça ğalın ben gidiyom” capsleri de paylaşım rekorları kırmıştı.Olayın üzerinden geçen 5 yılın ardından bu yıl Eylül ayında Kıbrıs’a yolculuk yapan Elif Y., havaalanında çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak üzerine “Hoçça ğalın ben gidiyom” yazdı. Elif Y.’nın bu paylaşımı da suç kapsamında değerlendirilerek soruşturmaya konu oldu.

Soruşturmayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan üniversite öğrencisi Elif Y., “Çok fazla tweet var ve suç teşkil eden hiçbir şey yok. Son dönemde ‘Yurtsuzlar’ eylemlerine ilişkin paylaştığım tweetler de var. Düşünün ki paylaştığım uçak biletine bile dava açmışlar, üzerine ‘Hoçça ğalın ben ğidiyom’ yazdığım için…” ifadelerini kullandı.

Elif Y. konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Bir ülkenin eski başbakanının imla hataları sonrası sosyal medyada gündem olan ‘Hoçça ğalın ben gidiyom’ yazısını bir fotoğrafın üzerine yazdım diye soruşturma açıldı. İfadeye çağırmak için eve kağıt göndermek yerine daha çok taciz ettiler. Eve, okuluma polis gönderdiler. Bu da yetmezmiş gibi bana ulaşma şansları varken avukatları, ailemi tek tek aradılar.”

Gazete Duvar