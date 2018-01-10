Bingöl'de patlayıcı ve EYP malzemesi ele geçirildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Bingöl Valiliği, Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

Valiliği açıklamasında, “Genç ilçesi mülki sınırlarında, BTÖ’nün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 800 kilogram Amonyum Nitrat, 300 kilogram EYP yapımında kullanılan kimyasal madde, 1 adet tuzaklanmış EYP, 2 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde, 16 adet elektrikli fünye, 18 adet EYP alıcısı ve vericisi, 30 metre EYP düzeneğinde kullanılan çift nakilli kablo, 50 adet 5.56 mm. M-16 Piyade tüfeği fişeği ile bol miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.