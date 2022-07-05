Bir içki grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, şarap bazlı içkilere zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, şarap bazlı içkilere zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, alkollü içeceklere gelen zammı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Şarap bazlı içecekler 50 TL oldu'' paylaşımıyla duyurdu.

Aybaş'ın paylaştığı listeye göre; şarap bazlı içecekler 50 lira olurken, başka bir kokteyl markasına ait alkollü içeceklerin fiyatı ise 180 lira oldu.