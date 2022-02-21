  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Gaziantep’te fırıncıların uzun zamandır talep ettiği ekmek zammı gerçekleşti. Düzenlemeye göre, ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle Gaziantep’teki fırıncılardan gelen zam talebi kabul edildi.

 Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, daha önce 200 gram olarak 2 TL'den satılan somun, bundan böyle aynı gramajla 2.5 TL'den tüketime sunulacak.

Yaklaşık bir ay önce tanesi 1.5 TL'den, 2 TL'ye yükseltilen tırnaklı pide ise yine 2 TL'den tüketilecek.

‘TÜKETTİĞİMİZ BİR EKMEK KALMIŞTI’

Gaziantep Fırıncılar Esnaf ve Sanatkar Odası tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, tüm unlu mamül ürünlerine yüzde 20 zam yapılmış oldu. Bu düzenlemeyle, yulaflı ve çavdarlı ekmeğin tanesi 6.5 TL'den 8 TL'ye yükseltildi.

Ancak, yeni ekmek tarifesi ne fırıncı, ne de vatandaşı memnun etmedi.

Dar gelirli vatandaşlar, “Zaten tükettiğimiz bir ekmek kaldı. O da zamlandı” diye tepki gösterirken,  fırıncılar ise “Una, suya, elektriğe her şeye yüzde 50-100 oranında zam geldi. Bu fiyatlar bile bizi kurtarmayacak” diye yakındı.

(Kaynak)

Etiketler ekmek ekmek fiyatları Gaziantep Gaziantep Fırıncılar Esnaf ve Sanatkar Odası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Simpsonlar'ın 1999 yılında yayınlanan bölümü sosyal medyayı karıştırdı
Prof. Dr. Görür'den Marmara'daki 4.1'lik deprem yorumu: ''Bu uyarıydı''
Ünlü akademisyenden Bitcoin için tarihi uyarı
Kış geri geldi! Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı
Bu da ''yaşam koçu'' tecavüzü! ''Cin var'' dedi, tecavüz edip her anını kameraya kaydetti!
Altın fiyatları için dikkat çeken iddia: ''Uçuşa geçeceği'' tarih açıklandı
Yandaş medyanın eski ishbaratçı yazarı Tarkan'ı ''Geççek'' ile bakın kime şikayet etti
TÜSİAD'tan iktidara ''3 bacaklı'' enflasyon programı uyarısı
''Zampara Seyfettin'' Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu
Kredi kartı sahipleri için emsal karar! O parayı geri alabilirsiniz