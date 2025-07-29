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Bir ilde daha havai fişek kullanımı yasaklandı

Bir ilde daha havai fişek kullanımı yasaklandı
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Yangın tehlikesi nedeniyle İstanbul ve Yalova'nın ardından Sakarya'da da havai fişek kullanımı yasaklandı.

Orman yangını riski nedeniyle havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışına yasak geldi. Valilikler yasak kararlarını peş peşe duyurdu. 

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır. İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak; İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

YALOVA

Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldı. Alınan karara göre, il genelinde havai fişek kullanımı yasaklandı. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "28 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar, Yalova İli sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi." denildi.

SAKARYA

Sakarya Valiliği, yangın tehlikesine karşı yeni yasaklar ve uygulamaları içeren bir dizi önlem aldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran-1 Kasım 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi. Bu tedbire ek olarak yangın riskini artırabilecek unsurların engellenmesi amacıyla 29 Temmuz-28 Ekim 2025 tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımının da yasaklandığı ifade edildi.

Alınan kararların sahada etkin şekilde uygulanabilmesi için emniyet, jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı. Yasağa uymayan kişi ve işletmelere yönelik idari ve adli işlemler başlatılacağı bildirildi. Valilik açıklamasında, vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının, ormanların korunması açısından hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. 

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Etiketler sakarya havai fişek yasak orman istanbul yangın riski
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