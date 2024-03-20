Bir ilde fuhuş operasyonu! Şifre şaşırttı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki operasyonlarla fuhuş çetelerine yönelik mücadele sürüyor. Son olarak Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda gece saatlerinde 3 kadın kurtarıldı ve 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda şüphelilerin yakalanmamak için ’limon’ şifresini kullandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ŞİFRE: LİMON

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin yakalanmamak için birçok hat kullandığı ve şifrelerinin ’limon’ olduğunu çözen polis ekipleri gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

3 KADIN KURTARILDI

7 farklı adrese 12 ekiple yapılan operasyonda polis ekipleri tarafından fuhuşa zorlanan 3 kadın kurtarılırken; M.G, M.C., A.S. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.