  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilde rehine krizi: 9 kişi polis operasyonuyla kurtarıldı

Bir ilde rehine krizi: 9 kişi polis operasyonuyla kurtarıldı

Bir ilde rehine krizi: 9 kişi polis operasyonuyla kurtarıldı

Kayseri'de rehine krizi yaşandı. Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı.

Melikgazi ilçesinde yer alan Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı. Ö.K.’nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER
İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı.

 ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ
Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.’yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kayseri kriz rehine
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Podesta Sarayı satışa çıkarıldı: Fiyatı dudak uçuklattı
Uzman isimden korkutan koronavirüs açıklaması: Aşıdan kaçabilen varyant...
Terör örgütünde büyük panik: Türkiye'nin olası harekatı öncesi dikkat çeken görüntü
Bankaya yatırmak istediği parayı sahte zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu: Sana yakışmadı Yusuf...
Fenerbahçe forvbet transferinde yeni gelişme: Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi
Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti
Kabin görevlisi itiraf etti: Mecbur kalmadıkça uçakta bunları içmeyin
Kaldığı otelden yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştı
KYK borçlarında faizler silinecek mi? Gözler Kabine toplantısında