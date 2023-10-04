Bir ilimizde daha vaşak görüntülendi

Tokat'ın Almus ilçesinde, nesli tehlikede olan vaşak kameraya yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Tokat'ın Almus ilçesinde, ormanda vatandaşlar tarafından fark edildi. Bölgede otomobil içerisinden cep telefonu kamerası ile çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı.

DHA