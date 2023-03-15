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Bir ilimizde ''şap'' alarmı: 215 köy karantinaya alındı!

Bir ilimizde ''şap'' alarmı: 215 köy karantinaya alındı!
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Zonguldak'ta, hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 215 köy karantinaya alındı.

Zonguldak’ta Ereğli, Alaplı, Kozlu, Gökçebey ilçeleri ve merkeze bağlı köylerde ahır ve ağıllarda inek, koyun ve keçi gibi hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

215 KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Devrek ilçesi ise önlem amacıyla kapsama alınarak toplam 215 köy karantina altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastalığın görüldüğü bölgelerde aşılama çalışması başlattı

Etiketler şap alarm zonguldak
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