Bir terörist teslim oldu, 2 terörist öldürüldü

Mehmetçik'in eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik opeasyonları tüm hızıyla sürerken, bir PKK'lı "ikna" edilerek teslim olurken, Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışması sonucu bir PKK'lı örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2011'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi.

2 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.