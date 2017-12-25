Taksim'den sonra Beşiktaş... Yılbaşı kutlamaları iptal !
Taksim'den sonra Beşiktaş... Yılbaşı kutlamaları iptal !
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin başvurusuna ret !
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin başvurusuna ret !
Gazdan etkilenmişti... O asker şehit oldu !
Gazdan etkilenmişti... O asker şehit oldu !
Katar krizinde yeni hamle... Davet edildi !
Katar krizinde yeni hamle... Davet edildi !
İzmir'de korkutan deprem ! Yine sallandı...
İzmir'de korkutan deprem ! Yine sallandı...
Kanseri koklayarak tespit edecek ! İşte yeni proje
Kanseri koklayarak tespit edecek ! İşte yeni proje
FETÖ soruşturmasında 23 astsubay gözaltında !
FETÖ soruşturmasında 23 astsubay gözaltında !
İsrail gözaltına alınan iki Türk hakkında kararını verdi
İsrail gözaltına alınan iki Türk hakkında kararını verdi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Aralık 2017 23:43

Bisiklete otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti bir kişi de ağır yaralandı.

Bisiklete otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
A+ A-

Sivas'ta otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir çocuk ölürken, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara-Erzincankarayolu otogar kavşakta meydana geldi. Erzincan istikametinden Ankara istikamete gitmekte olan Şamil T. (33) yönetimindeki 58 BU 840 plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammed Ateş (15) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin bulunduğu bisiklete arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 200 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü Muhammed Ateş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Numune Hastanesi Acil Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Şamil T. gözaltına alındı. 

Kaza nedeniyle Ankara-Erzincan karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

kaza , sivas , bisiklet , otomobil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM