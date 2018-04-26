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  3. 26 Nisan 2018 23:42

Bitlis'te 1 terörist öldürüldü

Bitlis'te PKK'ya yapılan operasyonda 1 terörist öldürüldü.

Bitlis'te 1 terörist öldürüldü
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Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan kırsalında bölücü terör  örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve  barınakları imha etmek amacıyla BitlisJandarma Komutanlığı unsurlarınca  operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yürütülen temas arama faaliyetinde bir terörist  etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği  sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.

AA

terörist , bitlis , pkk
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