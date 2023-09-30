Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde saat 12.38'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bodrum (Muğla)'nın 19.95 km açıklarında gerçekleşen depremin derinliği ise AFAD tarafından 6.28 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 30, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [19.95 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-09-30
Saat:12:38:52 TSİ
Enlem:36.939 N
Boylam:27.051 E
Derinlik:6.28 km
Detay:https://t.co/5zNxIfPgNV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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