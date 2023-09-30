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Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde, Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 12.38'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bodrum (Muğla)'nın 19.95 km açıklarında gerçekleşen depremin derinliği ise AFAD tarafından 6.28 km olarak açıklandı.

 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem muğla bodrum bodrum açıkları deprem oldu
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