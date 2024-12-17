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Bodrum'daki milyon dolarlık lüks otel mühürlendi

Bodrum'daki milyon dolarlık lüks otel mühürlendi
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Sedat Peker'in gündeme getirdiği ''Paramount Hotel'' olarak bilinen ve ''The Plaza Bodrum'' adıyla hizmete girmesi beklenen otelin ÇED raporu iptal edildi. Otel, belediye tarafından mühürlendi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna yapılan itirazlar sonucunda mühürlenen otelin geleceği belirsizliğini koruyor. Raporun iptal olma gerekçesi olarak ise tesiste izinsiz büyütme, oda ekletme olduğu öne sürüldü. Bodrum’un prestijli turizm tesislerinden biri olan otelin sahibinin ise Sezgin Baran Korkmaz olduğu öğrenildi.

Lüksü ve yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken otelin sezon fiyatlarının gecelik bin eurodan başlayıp 30 bin euroya kadar çıktığı öğrenildi. Turizm sektöründe büyük yankı uyandıran mühürleme kararı sonrası, otelin yeniden hizmet verip veremeyeceği merakla bekleniyor.

Sedat Peker'in gündeme getirdiği ''Paramount Hotel'' olarak bilinen ve ''The Plaza Bodrum'' adıyla hizmete girmesi beklenen otelin ÇED raporu iptal edildi. Otel, belediye tarafından mühürlendi.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 2021 yılında yayımladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti. 

Peker, bu videolarda söz konusu otelde tatil yapan isimlerle ilgili iddialarda bulunmuştu.

İddialara göre, Veyis Ateş başta olmak üzere birçok gazeteci, yargı mensubu, bürokrat Paramount Hotel’de ücretsiz tatil yapmıştı. Peker, otele Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘çöktüğünü’ de öne sürmüştü.

İHA

Etiketler sedat peker Paramount The Plaza Bodrum otel ÇED raporu
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