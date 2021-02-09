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  3. 09 Şubat 2021 08:10

Boğaziçi gözaltılarından 33 kişi daha serbest

Kadıköy'deki 4 Şubat'ta gerçekleştirilen Boğaziçi eyleminde gözaltına alındıktan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 33 kişi hakkında karar geldi.

Boğaziçi gözaltılarından 33 kişi daha serbest
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Kadıköy'deki 4 Şubat'ta gerçekleştirilen Boğaziçi eyleminde gözaltına alındıktan sonra tutuklama istemiyle Kartal Adliyesi'nde bulunan 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 33 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanların son durumunu Milletvekili Ahmet Şık şu açıklaması ile duyurdu:

"3. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri alınan arkadaşlar da ev hapsi ve karakola imza şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı."

 

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