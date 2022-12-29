Boğaziçili öğrenciler beraat etti

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atamasının ardından eylem gerçekleştirdikleri için yargılanan öğrenciler beraat etti.

Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik protesto gösterilerinde LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde izinsiz yürüyüş yapıp gösteri düzenledikleri için gözaltına alınan öğrencilerin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına İstanbul 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık öğrencilerin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Daha önceki duruşmalarda açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan avukatlar, mütalaanın iddianamenin aynısı olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını kaydederek tüm sanıkların beraatine hükmetti.

NE OLMUŞTU ?

Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat 2021'de Güney Kampüs'ün ana giriş kapısının üzerinde LGBTİ bayrağı açan N.D. isimli öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Disiplin kurulunun toplanacağı 25 Mart 2021'deN.D. dâhil dört öğrenci LGBTİ+ bayrağı taşıyarak üniversitenin iki kampüsü arasında yürürken gözaltına alınmıştı. Öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren sekiz öğrenci de Kuzey Kampüs girişinde gözaltına alınmıştı.

İddianamede, öğrencilere "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlaması yöneltilmişti.