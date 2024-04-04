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Boğaziçi’nde Prof. Dr. Cem Say görevden alındı

Boğaziçi’nde Prof. Dr. Cem Say görevden alındı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Cem Say Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde haflardır cuma günleri yapılan eylemlere destek veren Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alındı.

Görevden almayı Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Say, şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevimden alınmışım. Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla “görevi iyi yapma suçu” işlemişim. Tabii ki bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim, işimi iyi yapmaya da devam.”

Etiketler Prof. Dr. Cem Say Cem Say boğaziçi boğaziçi üniversitesi
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