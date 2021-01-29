Borsa İstanbul da, altın da, dolar da, euro da çakıldı!

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından federal fonlama faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmediğini açıkladı. TCMB bir önceki raporda 2021 yılı sonu için enflasyon hedefini de yüzde 9,4 olarak belirlemişti.

Bu açıklamaların gölgesinde piyasalarda, dolar 7,33 TL'den, euro 8,88 TL'den, sterlin ise 10,04 TL'den işlem görüyor. Gram altın 436 TL'den gümüş ise 6,37 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 35 bin 897 dolarda. Borsa istanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,39 düşüşle başladı.

Ons'u 1.852 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 432/436, çeyrek altın 701/716, Cumhuriyet altını ise 2.887/2.918 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Son hafta yaşanan yüzde 4,5 kayıp sonrası dün tekrar yükselişe geçen Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,39 düşüşle 1.477,42 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,56 düşüş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 2,49 ile tekstil, deri oldu.

Dün 1.431,32 puanla 50 günlük hareketli ortalamasına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 1.498,32 puandan tamamladı. Ağbal, dün yaptığı açıklamada, enflasyonda yüzde 5'lik hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını vurguladı.

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