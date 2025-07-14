Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
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Borsa İstanbul'da işlem gören bir hissede manipülasyon yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Borsa İstanbul'da manipülasyon yapıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah dört ilde sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin borsada işlem gören hisseleride hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı ve yapay yükselişler gerçekleştirildiği kaydedildi.
Bu kapsamda harekete geçen başsavcılık, sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi.
İHA
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