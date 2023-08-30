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Bu ilimizde hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştü

Bu ilimizde hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştü
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Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken Erzurum'da hava sıcaklığı 4.7 dereceye kadar düştü.

Erzurum’da dün en yüksek ve en düşük sıcaklık farkı ise 25,1 oldu. Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde sıcaklık değeri 4,7 dereceye kadar düşerken, İspir ilçesi Çamlıkaya Beldesi’nde sıcaklık 29,8 olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum’un içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Erzurum’da bu gün parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklığın 26 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Erzurum’da sıcaklıkların bir hafta aynı şekilde olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

İHA

Etiketler erzurum hava sıcaklığı termometre
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