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  3. 13 Ekim 2020 16:57

BUDO'nun iki seferi iptal edildi

Marmara Denizi'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferi yapılamayacak.

BUDO'nun iki seferi iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

AA

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