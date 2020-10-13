BUDO'nun iki seferi iptal edildi

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BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
AA
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