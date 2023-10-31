Bugün motorin, yarın benzin... Bir indirim daha!

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, Dolar'ın TL karşısında rekor üstüne rekor kırması, Cumhurbaşkanlığı kararıyla gelen ek vergi zamları ve son olarak da İsrail'in Gazze'yi abluka altına aldıktan sonra adım adım kara harekatına hazırlanmasıyla uçuşa geçen akaryakıt fiyatları yeni güne ortalama bir depoyu yaklaşık 86 TL daha ucuza dolduracak bir indirimle başladı. Motorine bugün indirim geldi, benzine ise yarın indirim geliyor... İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

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Son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlara indirim molası...

2023 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kıran akaryakıt fiyatlarında motorinin litre fiyatına bugün indirim geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzine de bir indirim geliyor.

Hatırlanacağı gibi Dolar kurunun 28 lira üzerine çıkması ve brent petrolün 90 doları aşmasının ardından son olarak akaryakıt fiyatlarında artışa gidilmişti. Buna göre 17 Ekim tarihinde motorine 2,26 TL, 21 Ekim tarihinde ise benzine 1,46 TL zam yapılmıştı.

Ancak bugün itibariyle ( 31 Ekim 2023 Salı ) akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti ve motorine 1,56 TL'lik bir indirim geldi.

Ancak indirim motorinle sınırlı kalmadı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzine de bu gece yarısından sonra ( 1 Kasım Çarşamba günü itibariyle ) 67 Kuruş'luk bir indirim gelecek.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

31 Ekim Salı itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 35,74 TL

Motorin fiyatı: 38,61 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 35,09 TL

Motorin fiyatı: 38,01 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,91 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana

Benzin fiyatı: 36,17 TL

Motorin fiyatı: 39,02 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 36,20 TL

Motorin fiyatı: 39,10 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 36,39 TL

Motorin fiyatı: 39,34 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 35,96 TL

Motorin fiyatı: 38,84 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 35,96 TL

Motorin fiyatı: 38,92 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 36,42 TL

Motorin fiyatı: 39,32 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 35,86 TL

Motorin fiyatı: 38,88 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,06 TL

Motorin fiyatı: 38,97 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 36,19 TL

Motorin fiyatı: 39,09 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 36,32 TL

Motorin fiyatı: 39,23 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,02 TL

Motorin fiyatı: 38,88 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 36,11 TL

Motorin fiyatı: 39,03 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 36,17 TL

Motorin fiyatı: 39,14 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,06 TL

Motorin fiyatı: 39,02 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor