Buket Aydın ''umrumda değilsiniz'' dedi, tepki yağdı !

Seçim sürecindeki CHP'ye yönelik tavrı ile gündem olan, bir ara Kanal D'den gönderilen ve 'yukarıdan gelen bir telefon' ile yeniden işine döndüğü iddia edilen Buket Aydın attığı tweet ile gündem oldu.

Çok sayıda gazeteci ateş altında haber yapıp halkı bilgilendirmek için uğraşırken Buket Aydın sadece Akçakale'de olmak ile övünebildi.

Aydın, "Siz ancak elinizde telefon boş boş yazarsınız.Benim ne yaptığımı Akçakale halkı biliyor.Esas sorun gazetecilere saldıran terör örgütüne bile bu tepkiyi göstermemeniz.Şehitlerimizin yasını tutun Öyle ya da böyle oradayım işte halkımızın askerimizin yanındayım.Umurumda değilsiniz" tweetini paylaştı.

Buket Aydın'ın bu tweetine tepki yağdı. Aydın'ın tweetinin altına gelen çok sayıda yorumda taraflı yayıncılığına dikkat çekildi.