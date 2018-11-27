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  3. 27 Kasım 2018 16:31

Bunu yapmayan yandı ! 715 lira cezası var...

Havaların soğumasının ardından kış lastiği uygulaması 1 Aralık Cumartesi günü başlayacağı açıklandı. Kış lastiği takmayan sürücüye 715 lira ceza kesilecek...

Bunu yapmayan yandı ! 715 lira cezası var...
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Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Cumartesi günü başlayacak. Kış lastiği takmayan sürücüye 715 lira ceza kesilecek.

Edirne’de lastikçilerde yoğun günler yaşanmaya başladı.

1 Aralık'ın yaklaşmasıyla birlikte yoğunluğun daha da artacağını belirten oto lastikçisi Ergin Ağdemir, "1 Aralık, 1 Nisan arasında takılması gereken kar lastiklerini takıyoruz şu anda. Yaklaşık bir ay yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Özellikle ticari araçların bu konuda hassasiyet göstermesini tavsiye ederim. Ceza ve trafikteki kanunlar açısından hem de güvenlik açısından bu konuya özen gösterilmesi gerekiyor. Kış lastiği fiyatları tanesi, 200 ila 450 TL aralığında. Ara ara kampanyalarımız oluyor. Sürücülerin bu kampanyaları takip etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

İHA

ceza , kış lastiği , ticari araç
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