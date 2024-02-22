Burhaniye’de kozalak hasadı sona erdi
Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde fıstıkçamı kozalağı hasadı tamamlandı.
Burhaniye’de Madra dağı eteklerindeki köylerde fıstıkçamı kozalağı hasadı büyük oranda tamamlandı.
İlçeye bağlı Kırtık Mahallesinde kozalak hasadı yapan İsmail Deniz, “Bu yıl hasadımızı tamamladık. Kozalak rekoltesi de iyi. Harmanlara yığılan kozalaklar Temmuz ayında patostan geçirilecek. Yöremizde kozalağın kilosu 12 liradan gidiyor” dedi.
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