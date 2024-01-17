Bursa'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Bursa'da bir deprem meydana geldi. AFAD yerin 4 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı.

Bursa'da saat 21.47'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 4 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Mudanya Gemlik Körfezi, büyüklüğünü 2.8 olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...