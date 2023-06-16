  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Büyükelçi atamaları açıklandı! Tanju Bilgiç'e yeni görev

Büyükelçi atamaları açıklandı! Tanju Bilgiç'e yeni görev

Büyükelçi atamaları açıklandı! Tanju Bilgiç'e yeni görev
Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi oldu. Paris Büyükelçiliği'ne ise Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Ataması yapılan diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde:

"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."

Etiketler büyükelçi atamaları dışişleri bakanlığı tanju bilgiç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 6,5 - 7,1 büyüklüğünde deprem uyarısı
Dolar ve Euro'dan peş peşe yeni rekorlar
Araç muayenelerinde yeni dönem başladı
Gabar ve Cudi'den sonra bir bölgede daha petrol heyecanı
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planlarınızı erteleyin!
Arayış dizisinde olay sahne! Bir anda herkes çırılçıplak kaldı
Turizmde kötü haber: Türkiye'yi pahalı bulan turistler rotayı değiştirdi
9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar!
Yerli otomobil Togg'un üretim süreci için yeni karar
Benzin, motorin ve LPG'ye kur zammı geldi