Çağlayan'daki kayyum protestosuna müdahale !

HDP’li milletvekili Ahmet Şık, Filiz Kerestecioğlu, Oya Ersoy, Musa Piroğlu ve EMEP Partisi yöneticisi Levent Tüzel ile çok sayıda hukuk örgütünden avukat Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, avukatların Çağlayan Adliyesi önünde değil, daha uzakta basın açıklaması yapmalarını aksi takdirde müdahale edileceğini belirtti. Bunun üzerine avukat Kemal Aytaç, avukatların her yerde açıklama yapabileceklerini bunun anayasal hak olduğunu belirtti. Avukatlar “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı.

Kayyımları protesto etmek ve basın açıklaması yapmak isteyen avukatları polis sert müdahale ederek adliye kapısının önünden uzaklaştırdı. Dağılmayan gruba polis müdahale ederek Çağlayan Adliyesi‘ne yakın bir noktada topladı. Müdahale sırasında HDP milletvekili Ahmet Şık yaralandı.

Bu alanda basın açıklaması yapan ÇHD İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil yaşanan müdahaleye tepki göstererek, “Onlarca mahkeme kararıyla garanti altına alınmış her yer, buna adliye bahçesi de dahildir, düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanma hakkımızı şimdi burda kalkan, yumruk, tekmelerle engellediler. Daha önce adliye önünde açıklamalar yaptık, bugün de sadece onu yapacaktık ancak mevzu kürtlerse hak Türkiye’de kaybolmuş bir kavram. Ama bu karanlık dağıtılacak” diye konuştu. HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ise “Aslında çok söze gerek yok bugün burada olanlar Türkiye’nin dört bir yanında kürt illerinde olanların küçük bir örneğidir. Van, Mardin, Diyarbakırda kayyım faşizminin kararını protesto etmek isteyen arkadaşlarımız aynı bugün olduğu gibi müdahaleyle karşılaştılar. Bu bu ülke baskıyla, otoriteyle, faşizmle yönetiliyor. Her yerde demokratik hakkını kullanan insanlara akp-mhp faşist bloğunun karşısında olanlara her yerde saldırılıyor. Üstelik mahkeme kararına rağmen savcı da hükümet de kararı tanımıyor, baskıyla yönetmeye çalışıyorsunuz nasıl mardin van diyarbakır direniyorsa istanbul direniyorsa direnmeye devam edeceğiz” dedi.

