Çalışan emeklilere ikramiye müjdesi: Kabul edildi

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmemesi tepkilere neden olmuştu. 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkiler üzerine çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi için talimat vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liranı yatıracağız.'' demişti.