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Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmak isteyen 50 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-905' Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlardaki 50 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

DHA

Etiketler çanakkale kaçak göçmen
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