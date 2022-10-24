Çanakkale'de gemi trafiğine sis engeli

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yaklaşık 2 saat sonra gemilere geçiş izni verildi.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği, 09.55 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

BOĞAZ, GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımına kapatılan Çanakkale Boğazı’nda görüş mesafesi normale döndü. Kuzey ve güney yönlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilere, yaklaşık 2 saat sonra geçiş izni verildi.

DHA