Canan Kaftancıoğlu'ndan Bakan Soylu'ya ''soytarı'' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.



"MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır."

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT

Bakan Soylu'ya Twitter hesabından yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Boğaziçili öğrencilerin Mahzuni Şerif'in "Yuh yuh" isimli türküsünü seslendirdikleri videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki, bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor, 'aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim' diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin. Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada."

Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a DHKP-C davası!

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a ''DHKP-C militanı'' yanıtı

Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya Boğaziçi yanıtı