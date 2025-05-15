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Zam'aydın Türkiyem! Dün benzine bugün de motorine zam geldi

Zam'aydın Türkiyem! Dün benzine bugün de motorine zam geldi
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Döviz kuru yatay seyrini sürdürüp brent petrol fiyatları da yükselirken akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı da geldi. İşte zamların ardından güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru aralıksız devam ediyor. Dün yeni güne benzin zammıyla başlayan Türkiye bugün de motorine gelen zamla "günaydın" dedi... Akaryakıt fiyatları yeniden zam yağmuru altında....

Dün itibariyle benzine 1 TL 50 Kuruş zam gelirken, bugün itibariyle de ( 15 Mayıs Perşembe itibariyle ) motorine 1 TL 83 kuruş zam yapıldı.

Zamların ardından güncel fiyatlara göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,78 TL, motorinin litre fiyatı ise 46,05 TL seviyesine yükseldi. Başkent Ankara’da ise benzinin litresi 47,40 TL, motorinin litresi ise 46,86 TL’den satılıyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik ve iç piyasadaki vergi yüklerinin, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Fiyatların önümüzdeki dönemde de döviz kuru ve uluslararası enerji piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürmesi bekleniyor.

İşte 15 Mayıs Perşembe günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,42 TL
Motorin fiyatı: 46,88 TL 
LPG fiyatı: 27,65 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,78 TL
Motorin fiyatı: 46,05 TL 
LPG fiyatı: 27,74 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,76 TL 
Motorin fiyatı: 47,21 TL
LPG fiyatı: 27,70 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,57 TL
Motorin fiyatı: 48 TL
LPG fiyatı: 28,19 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,74 TL
Motorin fiyatı:  46,39 TL
LPG fiyatı: 27,30 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,61 TL
Motorin fiyatı: 48,24 TL
LPG fiyatı: 27,09 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,17 TL
Motorin fiyatı: 47,63 TL
LPG fiyatı: 26,81 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,39 TL
Motorin fiyatı: 47,85 TL
LPG fiyatı: 26,88 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,50 TL 
Motorin fiyatı: 47,95 TL
LPG fiyatı: 28,23 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,84 TL 
Motorin fiyatı: 47,30 TL
LPG fiyatı: 27,53 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  48,20 TL 
Motorin fiyatı: 47,68 TL
LPG fiyatı: 28,43 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,17 TL
Motorin fiyatı: 47,61 TL
LPG fiyatı: 27,30 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,22 TL 
Motorin fiyatı: 47,65 TL
LPG fiyatı: 28 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,21 TL 
Motorin fiyatı: 47,65 TL
LPG fiyatı: 27,62 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,86 TL 
Motorin fiyatı: 48,29 TL
LPG fiyatı: 28,61 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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