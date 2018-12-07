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  3. 07 Aralık 2018 20:40

Caner Toygar hakim karşısında

Evlilik programında tanışıp evlendiği Berke Toygar'ı darp ettiği gerekçesiyle dava açılan Caner Toygar'ın yargılanmasına devam edildi.

Caner Toygar hakim karşısında
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Evlilik programında tanışıp evlendiği Berke Toygar'ı darp ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan Caner Toygar bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddeden Toygar, kendisine ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması talep etti. Toygar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Katıldıkları evlilik programında tanışan Caner Toygar Berke Toygar, evlendikten kısa süre sonra aralarında geçimsizlik baş gösterdi. Berke Toygar, eşinin kendisine şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Caner Toygar hakkında Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

EŞİM 2-3 KEZ EVDEN KAÇTI 

Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Berke Toygar'ın katılmadığı duruşmada Caner Toygar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Berke Toygar ile 3 ay evli kaldıklarını, eşinin bu süre içinde 2-3 kez evde kaçtığını söyledi. Toygar, hakkında açılan davanın ise, boşanma davasına delil oluşturmak için açıldığını öne sürdü.

CEZA ERTELENSİN TALEBİ

Toygar; hakkında ceza verilmesi halinde ise, hükmün açıklamasının geri bırakılmasını istedi.

KORUMA KARARI ALDI

Duruşmada söz alan Berke Toygar'ın avukatı Rabia Üzümcü ise, müvekkilinin koruma kararı aldıktan sonra Caner Toygar ile görüşmediğini belirtti. Av. Üzümcü, Caner Toygar'ın sosyal medya üzerinden de Berke Toygar'a yönelik hakaretlerinin sürdüğünü söyledi.

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