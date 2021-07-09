Çankaya Belediyesi işçileri iş bıraktı

Çankaya Belediyesi ile ilgili sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmasına rağmen, Çankaya ilçemizde dün gece bir grup çalışanın eylem yapması nedeniyle çöp toplama işlemi gerçekleştirilememiştir.

Özellikle pandemi döneminde yaşanan bu gelişme nedeniyle, halkımızın sağlığı ve kentimizin güvenliği için Çankaya ilçemizde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp toplama çalışmaları yapılmıştır.

Çankaya Belediyemizin gün boyu iyi niyetle sürdürdüğü girişimlerin bir an önce karşılık bulmasını diliyor, bu süreç tamamlanana kadar halkımızın sağlığı için Çankaya Belediyemizin çöp toplama hizmetine destek vereceğimizi bildiriyoruz. Üstlenmek zorunda kaldığımız bu görev, emeğe veya hak arayışına müdahale değil, halk sağlığını önceleyen insan odaklı Belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.