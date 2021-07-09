  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çankaya Belediyesi işçileri iş bıraktı

Çankaya Belediyesi işçileri iş bıraktı

Çankaya Belediyesi işçileri iş bıraktı

Çankaya Belediyesi ile ilgili sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmasına rağmen, Çankaya ilçemizde dün gece bir grup çalışanın eylem yapması nedeniyle çöp toplama işlemi gerçekleştirilememiştir.

Özellikle pandemi döneminde yaşanan bu gelişme nedeniyle, halkımızın sağlığı ve kentimizin güvenliği için Çankaya ilçemizde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp toplama çalışmaları yapılmıştır.

Çankaya Belediyemizin gün boyu iyi niyetle sürdürdüğü girişimlerin bir an önce karşılık bulmasını diliyor, bu süreç tamamlanana kadar halkımızın sağlığı için Çankaya Belediyemizin çöp toplama hizmetine destek vereceğimizi bildiriyoruz. Üstlenmek zorunda kaldığımız bu görev, emeğe veya hak arayışına müdahale değil, halk sağlığını önceleyen insan odaklı Belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler çankaya belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dikkat çeken ''gündem'' anketi: Hangi ittifakın seçmeni neyi önemsiyor?
Best Model Türkiye yarışmacıları, gündem olan fotoğrafı anlattı
Erdoğan'ın seçim sloganı ortaya çıktı
Canlı yayında Meclis aritmetiğini değiştirecek dikkat çeken ''50 milletvekili'' iddiası
Antalya'da denize sıfır bedava tatil keyfi
Yarı çıplak kadın ortalığı birbirine kattı: ''Yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten''
Türkiye'de bir Bitcoin vurgunu daha! 500 milyon lirayla kaçtı
26 yıldır bu işi yapıyorlar... 1500 valizden 44 bin 500 parça eşya çıktı
Dipsiz Göl öldü! Artık yeni adı Çamur Gölü
İnternetten tanıştığı pilot önce dövdü, sonra tecavüz etti