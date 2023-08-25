Canlı yayında dikkat çeken CHP ve Kılıçdaroğlu iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için aldığı kararı açıkladı.

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100’de katıldığı Eşit Ağırlık programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya, tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, hukukçu Dr. Ruşen Gültekin ve Erdoğan Aktaş ile gündemi değerlendiren Yarkadaş, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili bir kulis bilgisini paylaştı.

Yarkadaş, " Siz her gün çıkıp CHP’yi tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP’nin peşinden koşacağını mı sanıyorsunuz? Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyükşehirler de buna dahil" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu: "Tek kanatlı kuşun uçmayacağı gibi..."

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay gazeteci Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerinin yerel seçimlerde de işbirliği yapıp yapmayacakları konusunda “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” diyerek CHP'nin yerel seçimlerde de bir ittifak kurmaya hazırlandığının sinyallerini vermişti.

Ancak Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında "biz her siyasal partinin aldığı ya da alacağı karara saygı duyarız. Biz politikalarımızı sanki hiç ittifak olmayacakmış gibi belirlemek zorundayız. İttifakların olması elbette olumlu sonuçlar verecektir. Tek seçenekli politika zaten olmaz… Tek kanatlı kuşun uçmayacağı gibi…" demişti...